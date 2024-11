È dedicato ai guariti dal virus che presentano delle sequele di questa malattia: «Ha un approccio multidisciplinare in collaborazione con altri specialisti che possono essere coinvolti di volta in volta»

È stato attivato all'interno dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro l'ambulatorio per i pazienti guariti dal Covid 19 che presentano delle sequele di questa malattia. L'ambulatorio, denominato Long Covid sarà a disposizione dei pazienti il secondo martedì del mese, dalle 14 alle 18.30 (8 pazienti inseriti in slot) e il quarto sabato del mese dalle 8.00 alle 12.30 (8 pazienti inseriti in slot). Lo rende noto un comunicato dellì'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio.

L'ambulatorio si trova al quinto piano dell'Ospedale Pugliese scala B e vi si accede mediante prenotazione presso il Centro unico di prenotazione con impegnativa del medico curante riportante la dicitura per visita internistica Long covid.

«Tutti i medici che saranno in servizio nella struttura - afferma il coordinatore dei sanitari, Carmelo Pintaudi - hanno competenza in tema di Covid-19 avendo prestato servizio presso la medicina Covid, e possiedono competenze nell'uso di tecnologie adeguate alla valutazione di tale patologia (eco doppler, ecopolmonare, spirometria ecc). Inoltre l'ambulatorio ha un approccio multidisciplinare, in collaborazione con altri specialisti che possono essere coinvolti, di volta in volta, a secondo del caso, sia in ambito dipartimentale, che coinvolgendo professionisti di altro dipartimento».