VIDEO | Il direttore dell'Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti dell'Annunziata, unica in Calabria, ospite a LaC Salute fa un bilancio dell'attività svolta. Obiettivo per il futuro: trasferire l'esperienza ai giovani professionisti.

Sono risultati importanti quelli ottenuti negli ultimi anni dall’Azienda ospedaliera di Cosenza, in particolare dall'Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti, unica in Calabria, diretta da Sebastiano Vaccarisi. Lo specialista, ospite dell'ultima puntata di LaC Salute, la rubrica curata da Rossella Galati in onda ogni mercoledì e venerdì alle 13.30 e alle 20.00 su LaC Tv canale 19, ha spiegato qual è stato il percorso che ha portato ai traguardi odierni, basato su un eccellente lavoro di equipe, fondamentale per il trattamento chirurgico di patologie del pancreas, del fegato e delle vie biliari.



«L'obiettivo ora è quello di portare avanti questo lavoro con la stessa intensità e la stessa passione che hanno contraddistinto i miei primi 21 anni di lavoro ospedaliero, prima al nord Italia e poi a Cosenza - ha sottolineato Vaccarisi -, ma anche poter essere utili agli altri trasferendo il nostro bagaglio, facendo scuola a chi è più giovane per permettergli di acquisire il metodo e anche la capacità di poter eseguire l'intervento, dal più semplice al più complesso».



