La presidente della Commissione Sanità Pasqualina Straface ha incontrato il sindaco Aurelio e la Giunta comunale per fare il punto sulla situazione del presidio e sullo stato dei progetti

Gli interventi previsti per l'ospedale Chidichimo sono stati al centro di un incontro che si è tenuto questo pomeriggio a Trebisacce, a cui ha preso parte anche la consigliere regionale Pasqualina Straface, in qualità di presidente della Terza Commissione Sanità. Presenti il sindaco Alex Aurelio e i componenti della Giunta comunale.

«Al sindaco e agli amministratori - riferisce Straface in una nota - ho confermato che è stato già approvato il progetto di adeguamento del blocco operatorio ed è stata individuata la copertura finanziaria di circa 2 milioni e mezzo di euro. Si sta procedendo con l’assegnazione dell’appalto tramite Invitalia che è stata individuata dal sub commissario come stazione appaltante».

E c'è di più: «Su disposizione del presidente Occhiuto è stato avviato anche il progetto di riqualificazione del Pronto soccorso per un importo di poco più di 1 milione di euro finanziato dall’Asp Cosenza che andrà in appalto a giorni. Si interverrà inoltre sul reparto di Radiologia con l’arrivo di una nuova Tac, di una risonanza, di un mammografo, di una colonna endoscopica, di un ortopantomografo e di un nuovo telecomandato».

«L'investimento caratterizzato da notevoli risorse e strumenti sull'ospedale di Trebisacce - conclude - certifica la volontà del presidente Occhiuto di voler invertire quel processo di depauperamento degli ospedali calabresi e rendere tali strutture presidi sanitari adeguati garantendo al territorio regionale, nel caso specifico quello dell'alto Jonio, quel diritto costituzionale alla salute che per troppo tempo è stato negato».