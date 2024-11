Consegnati oggi i nuovi parcheggi riservati ai dipendenti della struttura sanitaria lametina. In via di conclusione i concorsi per primario

Il direttore generale dell'Asp di Catanzaro Giuseppe Perri ha illustrato questa mattina, alla presenza del direttore amministrativo Giuseppe Pugliese e dei primari dell'ospedale “Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, le attività messe in campo per migliorare la funzionalità del nosocomio e soprattutto i lavori di messa a norma e riorganizzazione della struttura sanitaria. Sempre oggi sono stati consegnati i nuovi parcheggi riservati ai dipendenti della struttura sanitaria di via Arturo Perugini.

In particolare, il dg Perri ha annunciato che è stata elaborato un progetto per la messa in sicurezza del blocco operatorio dell’ospedale, delle sale parto e dell’endoscopia, con un impegno economico a carico del bilancio aziendale, attraverso soluzioni innovative previste dal nuovo codice degli appalti, che prevede anche l'intervento privato: “Tutti i tecnici coinvolti, a cominciare dai direttori dei dipartimenti delle aree chirurgiche, – ha spiegato Perri – hanno contribuito ad elaborare questa ipotesi riorganizzativa del blocco operatorio, formulando alla fine il giudizio di pubblica utilità. Inoltre, la direzione ha chiesto l’affiancamento dell’Anac al fine di rendere quanto più trasparente il processo di gara di evidenza pubblica. Siamo in attesa delle dovute autorizzazioni regionali che, se acquisite, renderanno possibile la gara d’appalto al termine della quale potranno essere aggiudicati i lavori che dovranno durare circa un anno e che renderanno il blocco operatorio più moderno e funzionale insieme alle sale parto ed ai locali per le pratiche endoscopiche”.

Inoltre, ha spiegato il dg, “stiamo aspettando i finanziamenti necessari per rifunzionalizzare l’ospedale di Lamezia Terme, allocando in maniera diversa i reparti ospedalieri, in una logica di organizzazione dipartimentale, così come previsto dalla riorganizzazione aziendale. Siamo in fase avanzata – ha aggiunto - nell’applicazione dell'atto aziendale, abbiamo nominato i direttori dei dipartimenti, delle strutture complesse, delle semplici dipartimentali e delle semplici subarticolazione di struttura complessa”.

Il prossimo 23 maggio sarà espletato il concorso per il posto di primario dell'unità operativa di Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Coronarica e, a seguire, verranno espletati gli altri quattro concorsi (U.O. Pronto Soccorso, U.O. Ortopedia e Traumatologia, U.O. Direzione Medica Presidio, U.O. Anestesia e Rianimazione) più altri tre autorizzati successivamente con il “discusso” DCA 50/2017 (U.O Chirurgia Generale e U.O. Pediatria dell’ospedale di Lamezia Terme e U.O. Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Soverato).

l.c.