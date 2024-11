Alfredo Zanolini comunica al manager De Salazar l’intenzione di lasciare l’Annunziata. Intanto in città cresce la preoccupazione per le condizioni della struttura

L’ospedale di Cosenza perde un altro primario. Dopo le dimissioni del dirigente del Pronto Soccorso Domenico Lorenzo Urso, rassegnate ufficialmente per motivi personali la scorsa settimana, saluta anche lo storico primario di Radiologia Alfredo Zanolini.

Il dirigente medico avrebbe comunicato le proprie intenzioni al dg Vitaliano De Salazar in giornata. Le sue funzioni saranno affidate con ogni probabilità al primario Radiologia Interventistica Giampiero Guido.

Le dimissioni arrivano in un momento molto delicato per l’Annunziata che, oltre all’addio dei due professionisti, si è trovato a fronteggiare nei giorni scorsi un allagamento le cui immagini sono diventate virali, esponendo il management a dure critiche. C’è chi – lo ha fatto oggi la Cgil bruzia annunciando una manifestazione a difesa della sanità nel prossimo mese di ottobre – parla di «via crucis» per la struttura sanitaria e difficoltà per gli utenti «che vorrebbero poter fruire in maniera dignitosa dei servizi per vedere garantito il proprio diritto alla salute».

Il 2 settembre il circolo del Pd di Cosenza ha organizzato un sit-in di protesta per portare all’attenzione dell’opinione pubblica le condizioni della struttura sanitaria.