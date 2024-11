Il governatore Roberto Occhiuto ha effettuato un sopralluogo presso cantiere nuovo ospedale della Sibaritide, in provincia di Cosenza: «Sono soddisfatto – ha detto il presidente della Regione - perché ho visto che i lavori stanno procedendo molto bene, ancor più velocemente in questi ultimi mesi. La maggior parte dei corpi sono dei prefabbricati, ed entro fine anno ci sarà la struttura principale realizzata anche con complesse lavorazioni e sistemi di impiantistica».

I lavori per il nuovo ospedale della Sibaritide

«Credo che la conclusione dell'opera giunga a dicembre 2023, poi andranno trasferite le attrezzature dal vecchio al nuovo ospedale, ma avremo finalmente una struttura ospedaliera con 376 posti letto, fatta con tecnologie all'avanguardia, anche riguardo agli aspetti antisismici.

Per cui, sono davvero soddisfatto della qualità dei lavori e anche del lavoro compiuto dalle strutture burocratiche della Regione che, soprattutto negli ultimi mesi, hanno accelerato con per dare impulso a quest'opera, e con grande qualità».

Il governatore ha poi puntualizzato: «Purtroppo in questo settore della sanità siamo stati costretti a ripartire dalle fondamenta. Io spero che questo ospedale rappresenti il simbolo di una sanità che si può costruire proprio come questo edificio, in linea con il diritto alla cura che i calabresi devono pretendere, perché il diritto alla cura è il diritto alla vita, e dove non è garantito lì non è un posto civile».

Occhiuto: «Calabria può assumere 2.500 operatori»

In merito alla carenza di sanitari, il governatore ha precisato: In Calabria, senza sfondare il tetto delle assunzioni, potremmo già assumere 2.500 figure sanitarie, tra medici e infermieri».