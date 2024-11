«Siamo nel punto più basso della dignità per la sanità pubblica dei calabresi. Il PD si impegna a promuovere una intensa campagna di mobilitazione unitaria, con il coinvolgimento di un ampio fronte di forze, affinché il servizio sanitario regionale possa essere tirato fuori dalla peggiore condizione che vive negli ultimi venti anni». È quanto affermato dal senatore Nicola Irto, segretario regionale del PD calabrese, nel suo intervento conclusivo alla festa provinciale de 'L'Unità' , svoltasi nelle giornate del 22 e 23 agosto ad Acri.

È stato il sindaco di Acri, Pino Capalbo a ribadire l'intento della amministrazione comunale locale di inoltrare ricorso contro il piano della rete regionale ospedaliera. Sono stati poi Carlo Guccione e il sindaco di Cosenza Franz Caruso a sottolineare il fallimento di Roberto Occhiuto nella sua funzione di commissario della gestione del servizio sanitario regionale.

«Bene ha fatto il presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca,- ha ancora detto Nicola Irto - a rivolgere le venti domande ad Occhiuto. Non è accettabile che Occhiuto continui a stare in silenzio» .Il tema del fallimento di Occhiuto nella gestione della sanità è stato il leitmotiv che ha caratterizzato l'intero confronto politico della serata. Quando il presidente della Regione è stato nominato commissario noi abbiamo applaudito, - ha proseguito Irto- oggi però bisogna prendere atto del fallimento. Occhiuto più che gestire la sanità, pensa ai like su facebook, curandosi solo di aumentare la propria popolarità».

«Le dimissioni di Occhiuto da Commissario e la cessazione della gestione straordinaria governativa - ha concluso il senatore Irto - sono l'obiettivo che il PD calabrese indica come punto dirimente per un nuovo inizio del governo della sanità in Calabria».