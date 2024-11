La delibera 485 del 13 aprile 2021 scrive la parola fine sulla questione della cancellazione dal nuovo piano d’emergenza del 118 della postazione Pet di Soveria Mannelli. Da subito erano arrivate rassicurazioni in merito ad una presunta svista che avrebbe fatto perdere per un errore marchiano il punto del Reventino, ma non erano seguiti atti ufficiali. Atti che ora, invece, sono arrivati. La delibera di rettifica puntualizza diversi “errori” della precedente. Non solo viene inserita nel piano di reingegnerizzazione la Postazione di emergenza territoriale di Soveria ma viene inserito un medico e non un dirigente medico come riportato.



Cambia anche il numero totale degli infermieri che passano da 135 a 141. Inoltre, «deve prevedersi l'installazione di numero tre elisuperfici certificate anche per l'atterraggio notturno» a Girifalco, Montepaone e Soveria Mannelli a servizio anche dei comuni limitrofi.