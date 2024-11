Barbara Broccoli e Michael G. Wilson visiteranno la cittadina per celebrare la figura di un antenato che creò la celebre saga per il grande schermo. Presenti anche Giancarlo Giannini, e la splendida Caterina Murino

Il 26 giugno arriveranno a Carolei i produttori dei film di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, insieme ai loro fratelli Tina e Tony Broccoli, accompagnati da un seguito numeroso di persone della EON Productions.

Visiteranno il piccolo borgo per celebrare la figura di Albert Broccoli, originario di Carolei, che ha dato un contributo inestimabile all'industria cinematografica portando sul grande schermo la saga di 007. Si aggiungeranno anche star internazionali come Giancarlo Giannini, una stella italiana nella Walk of Fame di Hollywood, legato alla famiglia Broccoli per aver interpretato il personaggio Matiz in due film di 007.

Ci sarà anche l'affascinante attrice Caterina Murino, Bond Girl nel primo film di Daniel Craig "Casino Royale". Inoltre, saranno presenti la produttrice italiana Tiziana Rocca, ideatrice di Filming Italy Sardegna e Los Angeles, e il famoso produttore italiano Enzo Sisti, che ha portato a Matera grandi produzioni come The Passion e No Time To Die.

Il 27 giugno si commemora il 27° anniversario della morte di Albert Broccoli e in quella giornata verrà svelato un busto in bronzo dedicato a Broccoli, nel giardino della prestigiosa dimora ottocentesca di Villa Quintieri. Il maestro d’arte Domenico Sepe, autore di importanti sculture sia in Italia che all’estero, ha realizzato il busto.

Nello stesso giorno, la cittadinanza onoraria verrà conferita ai produttori Barbara Broccoli, Michael Gregg Wilson, Tina Broccoli e Tony Broccoli. La giornata di celebrazioni sarà arricchita dalla presenza di alcuni attori italiani che hanno preso parte ai film di James Bond, come Caterina Murino, Giancarlo Giannini, nonché i produttori Tiziana Rocca ed Enzo Sisti.

Il 26 giugno, nella Filanda Dei Quintieri di Carolei, verranno proiettati per l’intera giornata alcuni film prodotti da Broccoli. In serata, verrà proiettato il docufilm “007 Everything or Nothing”. Il regista Steven Riley e la produttrice dei film di 007, Barbara Broccoli, risponderanno alle domande poste dai partecipanti.