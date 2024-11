Dopo tanti anni in televisione, l’artista romano decide di portare sul palco i suoi pensieri personali esprimendosi in uno show comico al Castello svevo

Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 21, Teo Mammucari darà il via alla terza edizione di “EXIT” in “Più bella cosa non c’è” al Castello Svevo di Cosenza.

“Più bella cosa non c’è” è il titolo e il punto di partenza del lungo viaggio di Teo Mammuccari che si chiama vita, uno spettacolo da non perdere che attraversa l’amore, la gioia di essere diventato padre, ma soprattutto la speranza di uscire da quello che il programma sociale ci impone.

Dopo aver fatto più di 20 programmi televisivi l’artista romano sposa il teatro e decide di tirare fuori i pensieri personali che ha portato con sé in tutti questi anni. Una pièce teatrale comica e irriverente - scritto e diretto dallo stesso Teo - che si traspone in un monologo dove lo showman può finalmente parlare con il suo cinismo, esprimendo tutto quello che ha vissuto personalmente in questi 20 anni e raccogliendo in chiave ironica una realtà che ci ha trasformato in robot.