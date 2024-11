La nostra collega insignita ad Ardore del prestigioso riconoscimento nella sezione Giornalismo. A lei i complimenti della redazione e dell’editore de LaC

La collega Cristina Iannuzzi, volto noto del giornalismo televisivo calabrese e firma di punta della redazione giornalistica della nostra emittente LaC, è stata insignita, ieri ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, del prestigioso “Premio Pericle d’Oro 2016” per la sezione dedicata al giornalismo. Il riconoscimento premia una giornalista che si è sempre distinta per professionalità, abnegazione e capacità di analisi della realtà, facendosi espressione di un giornalismo che crede ancora nella sua funzione sociale di servizio e di strumento di denuncia.

A lei da parte del direttore Pasquale Motta e di tutta la redazione de LaC News 24 i più sinceri complimenti per un riconoscimento più che meritato. Ai complimenti si è unito anche l’editore del network de LaC Domenico Maduli, il quale ha inteso rimarcare: «Le grandi qualità professionali di una giornalista che non si è mai tirata indietro, affrontando con caparbietà e determinazione le sfide del mestiere, divenendo, grazie alle sue indiscutibili capacità, una protagonista credibile nel panorama informativo regionale e una professionista apprezzata dal pubblico televisivo calabrese. Questo premio - ha aggiunto Maduli - mi rende particolarmente orgoglioso del fatto che giornalisti come Iannuzzi, e come i tanti capaci suoi colleghi che oggi operano all’interno della redazione giornalistica di LaC, facciamo oggi parte di questa squadra. È inoltre un riconoscimento che, insieme ad altri, conferma ancora una volta come la nuova stagione dell’informazione televisiva, che vede LaC come un modello chiaro, serio ed affidabile, raccolga consensi e apprezzamenti da parte di un pubblico sempre più vasto».