Antonello Antonante, direttore artistico del Centro Rat – Teatro dell’Acquario di Cosenza, ha ricevuto nel corso della cerimonia organizzata al Piccolo Teatro Studio di Milano il Premio Speciale Ubu 2018 «per avere nel corso degli ultimi 42 anni - si legge nella motivazione - creato, inventato, organizzato il teatro, in tutte le sue forme, in una città complicata come Cosenza». La serata della manifestazione, giunta alla 41ma edizione, è stata trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio3 a cura di Graziano Graziani e dell’attrice Federica Fracassi. Il Premio Ubu è stato fondato nel 1977 dal critico Franco Quadri ed è considerato tra i più importanti riconoscimenti nazionali per il teatro.