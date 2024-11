Il pianista degli Eugenio in Via di Gioia e il sassofonista hanno pubblicato nelle scorse ore anche il video ufficiale ambientato interamente ad Acri

È uscito nelle scorse ore Afonia, il brano degli artisti acresi Emanuele Via e Danilo Guido. L’intenzione dei due è rompere il muro del silenzio, che troppo spesso colpisce il mondo dell’arte, attraverso la musica. Una sensazione quasi di stallo amplificata dal periodo storico difficile che la nostra società sta vivendo.

Acri come cornice del video

Il video ufficiale di “Afonia” è stato pupplicato su YouTube ed è ambientato ad Acri, in provincia di Cosenza, con le immagini realizzate dal filmmaker torinese Giorgio Blanco insieme all’acrese Denis Mancuso. I protagonisti delle riprese sono artisti acresi che impersonificano loro stessi e le loro reali professioni. Proprio ad Acri sono nati Emanuele Via, pianista del gruppo “Eugenio in Via di Gioia” e Danilo Guido, uno dei più interessanti sassofonisti europei e Maestro di Emanuele in adolescenza.

La musica per contrastare il silenzio

«Ad Acri, come in molti paesi e borghi d’Italia, il silenzio spesso si mescola all’implacabile spettro della dimenticanza – raccontano i due - e con esso cresce il rischio di perdere per sempre tutta la bellezza di un luogo e della sua cultura. La musica racconta storie e crea costantemente mondi, a volte più vividi e confortanti di quello reale».