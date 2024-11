Per Luigi Strangis la finale di Amici è realtà: il cantante lametino si è aggiudicato il passaggio diretto nell’ultima puntata del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi grazie alla vittoria nella terza manche del serale andato in onda il 7 maggio.

I concorrenti si sono sfidati tra di loro a colpi di canzoni e passi di danza. Nelle prime due partite i tre giudici (Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino) hanno decretato l’ingresso in finale della cantante Sissi e del ballerino Michele. Mentre Luigi ha dovuto sudare per raggiungere il traguardo.

Nella terza manche il 20enne calabrese ha perso il primo scontro con Alex che, con l’interpretazione di Another Love di Tom Odel, ha battuto la versione di Luigi di Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Nella seconda sfida, sempre contro Alex, l’anima rock del giovane lametino ha sconvolto i giudici e con il brano Black Betty di Tom Jones ha conquistato il primo punto.

Il terzo step da superare è stato il guanto di sfida contro l’altro concorrente in gara Albe. I due hanno battagliato sul brano Sorry di Justin Biber e ad aggiudicarsi il punto questa volta è stato l’avversario del cantante calabrese.

Lo scontro decisivo è stato nuovamente con Albe, che si è esibito per primo portando una versione personale di Come prima di Domenico Modugno. Ma nel momento più importante Luigi non ha sbagliato. L’interpretazione voce e piano di Non abbiam bisogno di parole di Ron ha stregato i giudici che senza esitazione hanno fatto volare il cantante lametino in finale. Il ragazzo di Calabria, visibilmente commosso, ha urlato: «Grazie mamma, grazie papà».

L’ultima puntata di Amici andrà in onda domenica 15 maggio. Tutta la Calabria è con Luigi.