I due artisti, interpreti del singolo più venduto in Italia dall’inizio del mese, si esibiranno all’interno del parco acquatico. Per Ferragosto, invece, spazio alla musica popolare con le Muse del Mediterraneao e i Tarantella Nno stop

Da 25 anni l’Odissea 2000 di Corigliano Rossano richiama turisti da ogni angolo della Calabria e non solo. L’acqua park dei record ogni anno, nel mese di agosto, impreziosisce la proposta di appuntamenti ed iniziative, continuando a rendere la cittadina del Cosentino una delle destinazioni turistiche più ambite.





A rendere ancora più rovente la settimana di Ferragosto, ci penserà l’appuntamento targato Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Parco divertimenti. Fan e appassionati non stanno più nella pelle: lunedì 12, intorno a mezzogiorno, arrivano Benji & Fede, gli artisti ed interpreti del singolo più venduto in Italia dall’inizio del mese e da 9 settimane costantemente nelle posizioni più alte delle classifiche (fonte Federazione Industria Musicale Italiana). Nessun costo aggiuntivo per assistere all’esibizione degli artisti ospiti di Odissea 2000. Si pagherà solo il ticket d’ingresso, come da calendario.





E la musica sarà ancora protagonista giovedì 15 agosto. I ritmi popolari, la pizzica salentina e la tarantella calabrese itineranti nel grande villaggio acquatico animeranno la giornata di Ferragosto. Ad accogliere tutti, giovani e famiglie, al ritmo di pipite, zampogne e organetti saranno i due gruppi le Muse del Mediterraneo, che si esibiranno sul palco della piscina ad onde e proporranno ritmi e sonorità di tutti i Sud del mondo; ed i Tarantella no stop che si muoveranno tra scivoli, punti ristoro ed aree relax del Parco acquatico di contrada Zolfara.