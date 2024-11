Sul palco il giovane rapper GionnyScandal, il dj di Rtl 102.5 Fernando Proce e la band de Le Vibrazioni che ha scelto il capoluogo calabrese come tappa del primo concerto dopo la reunion

È stato un grande momento di festa, divertimento e aggregazione quello del “concertone” di Capodanno in Piazza Prefettura a Catanzaro che ha visto oltre diecimila persone raggiungere il centro storico per brindare insieme al 2018. L’appuntamento in piazza, sulla scia del successo riscosso negli scorsi anni, si è confermato anche a Catanzaro grazie anche al ricco programma musicale offerto dall’amministrazione comunale. Sul palco, subito dopo il countdown verso la mezzanotte, sono saliti sul palco il giovane rapper GionnyScandal, il dj di Rtl 102.5 Fernando Proce e la band de Le Vibrazioni che ha scelto Catanzaro come tappa del primo concerto dopo la reunion di quest’anno e l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo.

“E’ stata una risposta entusiasmante quella di tutti i catanzaresi – ha commentato il sindaco Sergio Abramo - che si sono riversati sull’isola pedonale di corso Mazzini per vivere una lunga notte in compagnia della musica dal vivo e dell’intrattenimento offerto dagli operatori commerciali”. Un buon risultato che il sindaco ha condiviso con gli assessori Ivan Cardamone, Alessandra Lobello e Alessio Sculco che si sono impegnati per offrire un cartellone ricco e variegato di attività per tutto il periodo festivo nel centro storico, incassando l’ottima partecipazione da parte del pubblico.

l.c.