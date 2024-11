Il Castello di Vogelod, tratto dal romanzo omonimo di Rudolf Stratz, apre la nuova stagione di prosa e musica del Teatro Auditorium Unical. Consumata l’anteprima de Le Signorine, con Giuliana De Sio e Isa Danieli che hanno registrato il sold out, oggi e domani, 27 e 28 novembre, alle 20,30, andrà in scena, in esclusiva regionale, questo strepitoso viaggio musicale nella pellicola di Murnau.

Musica live e voce narrante

La colonna sonora e la sonorizzazione live è affidata ai Marlene Kuntz, formazione granitica fra le importanti dell'alternative rock italiano. Con il loro suono hanno marchiato a fuoco la scena indipendente italiana e scritto dischi come Catartica, Il vile, Ho ucciso paranoia che li hanno consacrati come band di culto dagli anni '90 ad oggi. Ad accompagnare lo spettatore, con la sua voce, sarà Claudio Santamaria, uno degli attori più talentuosi della sua generazione.

Allestimento ammaliante e originale

Il Castello di Vogelod è un capolavoro del cinema muto datato 1921. In questo allestimento, messo in scena dal regista Fabrizio Arcuri, le immagini del film si fondono con il palcoscenico, regalando sensazioni straordinarie ed ammalianti in un contesto a tratti virtuali, a tratti reale, unico nel suo genere.