Parla il musicista che al Festival ha diretto l’orchestra per le esibizioni di Max Gazzè, Barbarossa ed Eva

Il musicista e arrangiatore vibonese Clemente Ferrari, rientra in Calabria dopo il suo sesto Sanremo. Stasera sarà ospite dell'Accademia del celebre pianista Roberto Giordano, a Mileto, dove racconterà della sua musica.

Quest'anno Ferrari ha fatto il direttore d'orchestra per la giovane Eva e per i big Barbarossa e Max Gazzè. Proprio grazie alla collaborazione con quest'ultimo, nel corso della 68esima edizione del Festival, si è aggiudicato il premio “Miglior arrangiamento” per la canzone “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”.