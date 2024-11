Una serata di solidarietà all’insegna della beneficenza destinata a una delle associazioni di volontariato (“Vincenzino Filippelli”) che sin dal lontano 2009 si occupa di assistenza al bambino oncoematologico. Interviene a supporto delle famiglie in difficoltà, anche economiche, sin dal momento che viene diagnostica la malattia. Aiuti e supporto morale e pratico per l’acquisto anche di farmaci che il servizio sanitario non eroga.

È un’associazione che assiste anche i malati adulti, sostenendo le spese per i famosi viaggi della speranza. “SeCiCrediPuoi” è questo il motto scelto da Claudio Greco per sostenere l’associazione “Vincenzino Filippelli Onlus” in una cena-spettacolo di beneficenza tra le bellezze della Tenuta Ciminata Greco di Corigliano-Rossano. L’evento si terrà il mercoledì 21 dicembre 2022 alle 20.30, una serata in cui si racchiude l’importanza della beneficenza, la creatività nel gusto, l’arte della moda e dei gioielli. Madrina della serata la bellissima Roberta Morise, showgirl e conduttrice Rai, reduce dalla Maratona televisiva Telethon 2022 con Flavio Insinna, è pronta a regalare una serata indimenticabile.

L’evento sarà alternato da sfilate di moda con capi unici del fashion designer Claudio Greco e una selezione di preziosi della gioielleria Scintille Montesanto, che da sempre si distingue per eccellenza e passione. A dare ritmo alla serata saranno anche la musica e la danza, con artisti musicali del Centro Studi Musicali “G. Verdi” e ballerini della scuola di danza professionale “Margherita Mingrone”. Le modelle, che sfileranno una selezione di capi del fashion designer Claudio Greco, vedranno la loro bellezza messa in risalto dal make-up artist Antonio Bevilacqua e dall’hair stylist Mariassunta Vanità.

Lo spettacolo sarà riservato ad invitati selezionati e il ricavato della cena verrà devoluto all’associazione, così da dare un contributo importante a chi sostiene quotidianamente i piccoli soldati che lottano contro la malattia. Da qui, la scelta di Claudio Greco di far sfilare anche i bambini con abiti scelti dallo showroom Escunà, simbolo di speranza e futuro. «Ho scelto di aggiungere alla mia sfilata un piccolo momento in cui sfileranno i bambini, proprio perché i protagonisti di questo evento sono loro e perché amo concedermi ogni tanto qualche minuto per guardare la vita attraverso i loro occhi» dichiara Greco.