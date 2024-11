Il filmato è stato girato interamente in Calabria, nell’Aeroporto internazionale lametino e ha come protagonista l’attore e conduttore Neri Marcorè

Oggi, martedì 23 maggio, alle ore 17.30, sul palco dell'Auditorium “Guarasci” di Cosenza, sarà presentato il videoclip di “Lamezia-Milano”, nuovo singolo del cantautore calabrese Dario Brunori, in arte Brunori Sas. Il videoclip è stato realizzato grazie al contributo della Calabria Film Commission, diretto dal filmaker calabrese Giacomo Triglia. Giovane regista che ha all'attivo importanti lavori per artisti come Ligabue, Afterhours, Irene Grandi, Francesca Michielin, Zero Assoluto, Francesco Sarcina, Eugenio Finardi.

Il brano è il secondo singolo estratto dall'ultimo lavoro discografico “A casa tutto bene”, prodotto da Picicca Dischi e anticipa le date estive del tour di Brunori che sta registrando il tutto esaurito nell'intera Penisola.Girato interamente in Calabria, presso l'Aereoporto internazionale di Lamezia Terme, il videoclip ha come protagonista principale l'attore e conduttore Neri Marcorè. Una collaborazione avviata da tempo, quella fra l'artista marchigiano e il cantautore cosentino, che già nel 2015 diede vita per laEffe al documentario “Una società a responsabilità limitata”, liberamente ispirato all'omonimo spettacolo teatrale di Brunori Sas. Saranno presenti alla conferenza stampa: il presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno; il cantautore Dario Brunori e il regista Giacomo Triglia.