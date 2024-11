Non solo Fabri Fibra. Per il concerto dell’ultimo dell’anno a Cosenza, potrebbe arrivare anche Carmen Consoli ad ampliare il programma artistico della notte di San Silvestro, in fase di allestimento da parte dell’amministrazione comunale. Potrebbero quindi essere due gli artisti di spessore ad accompagnare il capoluogo bruzio verso il 2019.

Stesso palco o location diverse

Ancora non è chiaro se l'idea è quella di fare esibire Fabri Fibra e Carmen Consoli sullo stesso palco oppure in due location diverse, così da accontentare le esigenze di un pubblico più vasto e variegato. La cantantessa catanese, secondo alcune indiscrezioni, filtrate con il contagocce dalle stanze del Comune, dove vige il più assoluto riserbo, sarebbe stata opzionata da tempo. L’artista però, aveva in piedi anche un’altra alternativa, quella di Piazza Politeama a Palermo. Alla fine, nel capoluogo siciliano la scelta è caduta su Goran Bregovic. Per questo Carmen Consoli potrebbe approdare in riva al Crati. Al momento tuttavia, non ci sono conferme ufficiali per le quali sarà necessario attendere ancora qualche ora.

