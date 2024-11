La musica è tornata, sembrava impossibile qualche mese fa e invece l’estate dei tour è arrivata sul serio e si tornano stampare i biglietti per i grandi eventi. Mentre luglio è di rodaggio ad agosto tra grandi nomi ed esordienti di successo, anche in Calabria le luci sul palco sono pronte a riaccendersi.

Si parte con un pezzo da Novanta il 5 agosto al teatro Castello di Roccella Jonica che aspetta Francesco De Gregori che bisserà il 6 agosto al Parco Scolacium di Borgia. L’artista è pronto a percorrere la penisola in lungo e in largo con il suo tour “De Gregori & Band Live - Greatest Hits”, un’immersione nei suoi successi storici.

L’11 agosto toccherà a un grande aficionado della Calabria, Piero Pelù che con “Pugili fragili Live 2021” farà tappa unica alla Summer Arena di Soverato. «La musica non si arresta – scrive Pelù sul suo sito -. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?»

Il 13 agosto al teatro Castello di Roccella Jonica il palco sarà tutto per Fiorella Mannoia che torna in concerto con il suo “Padroni di niente Tour” accompagnata dalla sua band, interpreterà live i brani del suo ultimo album di inediti “Padroni di niente” e le canzoni più amate del suo repertorio.

Attesa alle stelle per Max Pezzali che il 17 agosto promette una serata amarcord all’Anfiteatro Castello di Roccella Jonica. Max canterà i brani più famosi degli anni ‘90, quando si esibiva come 883. Gli album in particolare sono 4: “Hanno ucciso l’uomo ragno” del 1992, “Nord sud ovest est” del 1993, “La donna il sogno & il grande incubo” del 1995 e “La dura legge del gol!” del 1997. Tra le canzoni più famose di questo decennio citiamo “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Con un deca”, “Sei un mito”, “Nord sud ovest est”, “Come mai”, “Nella notte”.

Altro grande ritorno quello della rocker più amata d’Italia, Gianna Nannini, che promette una notte magica il 18 agosto sempre all’Anfiteatro Castello di Roccella Jonica. “Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza Tour ”, che trae il nome proprio dal suo ultimo disco, ovvero “La Differenza”. Il concerto porterà i suoi fan in un universo molto profondo, in cui la cantautrice metterà a nudo le sue due anime, il rovescio di una stessa medaglia.

Il 21 agosto Aiello al Teatro dei Ruderi di Cirella e il 24 al Castello Aragonese Reggio Calabria doppia tappa per Aiello che, dopo il successo di Sanremo con “Ora”, scalda i motori per il suo primo tour live. Sul palco, l’artista porterà i brani del suo nuovo album “Meridionale” e i suoi più grandi successi.

Chiude il carnet di appuntamenti (per ora) il 26 agosto Francesca Michielin a piazza Castello a Reggio Calabria con il tour “Fuori dagli spazi Live”.