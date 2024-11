Mancano gli ultimi dettagli, ma ormai non dovrebbero esserci più dubbi: Fabri Fibra sarà il protagonista del concerto di Capodanno organizzato in piazza a Cosenza dall'amministrazione comunale. L'annuncio è atteso da un momento all'altro. Nel frattempo si lavora anche a completare lo spettacolo che accompagnerà il capoluogo bruzio verso la prima alba del 2019. Oltre a Piazza dei Bruzi, location dell'esibizione del rapper marchigiano, salvo parere differente della commissione prefettizia per la sicurezza, ci saranno altri due spettacoli, uno nel centro storico e uno in Piazza Bilotti.