Le polemiche per la vicenda dell'Antitrust legata al pandoro Balocco e la separazione con Fedez per un momento messe da parte. Chiara Ferragni, l'influencer italiana da decine di milioni di follower, riappare elegantissima a Venezia per partecipare all’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime” al museo Correr, curata dall’artista talentuoso e suo amico, Francesco Vezzoli. La Ferragni, nota per il suo stile unico, ha colto l’occasione per sfoggiare un abito nero con uno spacco vertiginoso. La sua presenza ha aggiunto un tocco di glamour e fascino all’evento, scatenando interesse nei follower della Ferragni.

Momento complicato per Chiara

Un momento difficile per la Ferragni, a causa delle recenti vicissitudini che ha affrontato. La multa inflittale dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette legate al pandoro Balocco ha sicuramente rappresentato un momento complicato per lei. Inoltre, le voci e la successiva conferma sulla sua rottura con il marito Federico Lucia, in arte Fedez, hanno probabilmente contribuito a rendere il suo stato emotivo ancora più delicato. Continua a leggere su Lacitymag.it