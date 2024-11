La Calabria sarà rappresentata oggi alla “Festa del Cinema di Roma” giunta alla sua diciannovesima edizione.

Tra i 100 film provenienti da 29 nazioni diverse, ci sarà U.s. Palmese, dei fratelli Manetti. I celebri registi e produttori cinematografici, noti come i Manetti Bros, hanno ambientato la pellicola a Palmi, nel Reggino, paese di origine della loro madre, che è stato per tanti anni un luogo di villeggiatura della famiglia.

Il film narra le vicissitudini della squadra di calcio locale dai colori neroverdi. Fu girato in zona, nell'estate 2023, per otto settimane, con il supporto della Calabria film commission e il patrocinio della Lega nazionale dilettanti. Tra gli attori protagonisti: Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Blaise Alfonso, Giulia Maenza.

La proiezione avverrà alle ore 18:30 presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.

Presenti alla prima, nella kermesse cinematografica capitolina, anche esponenti del club pianigiano, con in testa il presidente Francesco Sergi: «Us Palmese per me è più di un film, storia, leggende, che si intrecciano in un bel racconto, che valorizza il territorio Palmese».

La sinossi del film

A Palmi, una piccola cittadina della Calabria, don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo. Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.

A Roma altri tre film realizzati in Calabria

Oltre a U.S. Palmese, sono altri tre i film realizzati sul territorio regionale, sostenuti dalla Calabria film commission, presenti alla festa del cinema di Roma: "Hey Joe" di Claudio Giovannesi, prodotto da Palomar con Rai Cinema, in collaborazione con Vision Distribution, con protagonisti l'attore americano James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena. Le riprese del film sono state realizzate anche in Calabria a Pizzo e Villaggio Mancuso, in Sila;

"Mani nude", regia di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri. La pellicola è stata realizzata, con il contributo del Ministero Della Cultura, nella città di Cosenza e a Cetraro, Sangineto Rovito, Marano Principato, Rose, Castiglione Cosentino, Sant'Andrea Jonio, Soverato, Acquappesa.

Infine, il documentario "Piena di grazia", di Andree Lucini, che narra la Varia, la storica festa che si svolge a Palmi con il coinvolgimento dell'intera città e una grande partecipazione di pubblicò. Il doc è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros., Désirée Manetti.