Orlandino Greco e Franco Sergio (Oliverio Presidente), firmatari del progetto di legge “Valorizzazione dieta mediterranea di riferimento di Nicotera”, nell’ambiti dei due giorni dedicati alla Dieta Mediterranea, hanno voluto ribadire la valenza sociale, culturale ed economica di un patrimonio calabrese riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.

“Le iniziative svolte in questi giorni dalla Regione e dall’Unical sono importantissime per diffondere la cultura dell’alimentazione e del benessere legate alla Dieta Mediterranea - hanno dichiarato Greco e Sergio. In questa ottica, riteniamo che una strategia regionale sulla dieta mediterranea debba avere come riferimento lo studio del Seven Countries Study (SCS) che Ancel Keys e Paul White insieme ad altri illustri scienziati svolsero a Nicotera, a partire dal 1957.

I due consiglieri dichiarano il loro pieno sostegno a tutte le iniziative finalizzate a far crescere la consapevolezza che la dieta mediterranea, come scientificamente codificata a Nicotera, rappresenta la via maestra da seguire per la valorizzazione di un patrimonio culturale ed economico strettamente connesso con il benessere delle popolazioni.

“In questa direzione - aggiungono Greco e Sergio - c’è bisogno di un ampio programma di promozione dei contenuti della legge che coinvolga tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento al mondo delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, anche al fine di contrastare le azioni di disinformazione che spesso sono messe in atto da soggetti interessati solo al perseguimento di obiettivi privatistici e poco trasparenti”.

In conclusione sottolineano i due consiglieri “auspichiamo che il dibattito aperto in ambito accademico e politico si collochi nell’alveo della valorizzazione di uno dei brand più importanti e caratterizzanti per la Calabria: la dieta mediterranea di riferimento di Nicotera”.