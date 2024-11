Il "Centro di aggregazione giovanile" della Cooperativa Libero Nocera, che da giugno opera a Reggio Calabria nel quartiere di Modena, offre la possibilità ai ragazzi di partecipare gratuitamente ad una serata disco presso la struttura di viale Laboccetta (trav. Vico Ferruccio). L'appuntamento è per domenica 30 ottobre, a partire dalle 21, per una serata all'insegna della musica, della buona compagnia e del sano divertimento.

Oltre che festeggiare Halloween, l'evento sarà anche l'occasione per presentare le attività 2022/23 di "Noi ragazzi di oggi". Il centro, dedicato in particolar modo agli adolescenti, non solo del quartiere di Modena, ma di tutta la città di Reggio Calabria, è un punto di riferimento per le giovani generazioni che, in questo luogo, potranno mettere a frutto capacità e attitudini, grazie a corsi gratuiti (gestiti da esperti) che spaziano dalla musica al teatro, passando per la pittura ed il ballo.