Questo il tema della puntata odierna de 'I fatti in diretta', la trasmissione condotta da Pietro Comito in onda a partire dalle 14.30 su LaC

"Informazione e giustizia - Come raccontare la Calabria". Questo il tema della puntata odierna de "I fatti in diretta", in onda alle 14.30 su LaC. La trasmissione condotta da Pietro Comito, alle 15.00, sarà in collegamento diretto – grazie all’inviata Rossella Galati - con la sala tricolore della Prefettura di Catanzaro dove si svolgerà l'incontro promosso dal Consiglio dell’Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro dal Comitato Pari opportunità dello stesso Consiglio nel quale interverrà il procuratore Nicola Gratteri. Dal tema “Intelligence e giustizia”, interverranno altri importanti esponenti del mondo accademico e dell’avvocatura.

In studio, invece, Manuela Iatì, giornalista di Sky, e Consolato Minniti, già collaboratore de l’Espresso e reduce dall’esperienza con gli Intoccabili su LaC.

Alle 14.30 su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it