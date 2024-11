Alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo e atteso lavoro realizzato a New York prevista per fine maggio Peppe Voltarelli torna in Francia nella doppia veste di cantante e presentatore della seconda edizione del Festival Canzoni & Parole che inizierà il12 aprile con una serata speciale presso il Consolato Generale d'Italia a Parigi dedicata all'influenza della chanson francese in Italia.

Associazioni italiane d'Oltralpe

Il Festival è organizzato dall'Associazione loi 1901 Musica Italiana, e dall'APIRP - Association des Professeurs d'Italien de la Region Parisienne per ciò che riguarda l'aspetto pedagogico, ed ha come obiettivo creare un ponte speciale tra gli artisti italiani e il pubblico francese. Quest'anno saranno presenti artisti come Pippo Pollina, Grazia Di Michele, Mimmo Locasciulli, Eleonora Betti e Pino Marino.

Da Leo Ferrè a Charles Aznavour

Peppe Voltarelli è presente in Francia con la sua musica da oltre quindici anni con due partecipazioni al Festival di Avignone e concerti nei teatri di Lione, Parigi, Tolosa, Nantes e Anduze Il suo brano Scarpe rosse impolverate tratto da Ultima notte a Mala Strana pubblicato in Europa nel 2010 della prestigiosa label Chant du Monde è stato per diverse settimane nelle playlist di Radio France. Nell'occasione della serata al Consolato Italiano Voltarelli eseguirà brani di Leo Ferrè e Charles Aznavour.