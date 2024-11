Scelti dall’Istituto italiano di Cultura di Montreal per rappresentare il Pollino, il gruppo musicale proietta in musica la cultura linguistica dell’Area da cui prende il nome, ovvero la parte geografica che accomuna Calabria e Basilicata

Si conclude il tour in Canada dei Radio Lausberg, band calabro-lucana che proietta in musica la cultura linguistica dell’Area Lausberg, la parte geografica che accomuna Calabria e Basilicata e che prende il nome dal linguista tedesco Heinrich Lausberg che l’ha per primo esplorata.

Una tournée straordinaria, il cui successo è stato segnato senz’altro dal pubblico, che ha mostrato enorme interesse verso il genere musicale ma anche nei confronti del progetto linguistico-culturale che c’è dietro.

«Non potevamo chiedere di più. E’ stata per noi un’esperienza stupenda – hanno detto Luca e Giuseppe Oliveto, Enzo Peluso, Carmelo Ciminelli, Corrado Aloise e Pasquale Ferrara, componenti della band - la tournée è stata strepitosa grazie al calore della gente che ha apprezzato la nostra musica e che ci ha fatto sentire a casa, dal primo all’ultimo giorno. Un’occasione di interscambio che ci ha arricchiti, durante la quale abbiamo conosciuto delle persone splendide. Per questo nell’andare via c’è un po’ di tristezza ma allo stesso tempo c’è la gioia di ritornare a casa, sapendo che abbiamo portato le nostre radici così lontano e che sarà sicuramente un arrivederci».

La carriera dei Radio Lausberg

Scelti dall’Istituto Italiano di Cultura di Montreal per rappresentare il Pollino al colloquio sulla vita dei dialetti il 19 giugno, la band originaria di Viggianello si è esibita al Québec mon amour, occasione di interscambio musico-culturale promosso dal Consolato generale d’Italia a Montreal. A sostenere l’iniziativa diversi organismi ed enti, tra cui la Regione Basilicata e la casa di produzione “Les Productions Casa Nostra” di Marco Calliari, che da 15 anni promuove le tournée di artisti italiani nel Québec facendosi portavoce della Settimana Italiana, che ospiterà anche Peppe Voltarelli ad agosto.

Dopo l’esibizione presso Casa d’Italia durante la Festa della Musica a Montreal, per i Radio Lausberg sono seguite performance quasi ogni giorno, le ultime al Parc Armand-Bombardier, R.d.P. , al Scène Paramount, Rouyn-Noranda e al Baril Roulant, Val David.

Dopo l’esperienza canadese, i Radio Lausberg continueranno il proprio tour in Italia con due date in Toscana, promuovendo l’ultimo lavoro musicale sviluppato a quattro mani con Erriquez della Bandabardò per chiudere in bellezza «un’estate – dicono – musicalmente bollente».