“Terra dei Padri” riparte da Praia a Mare. Il progetto che vanta la direzione artistica del manager calabrese Lucio Presta viene promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Calabria, in collaborazione con la Calabria film commission. In programma il concerto di Mimmo Cavallaro, in piazza della Resistenza domani, venerdì 15 luglio alle ore 21, con l’intervento della presentatrice Elisabetta Gregoraci.

Il videoclip

In programma anche un progetto video. Più nel dettaglio alcuni dei luoghi più suggestivi della Calabria, dall’11 al 15 luglio, è in corso di realizzazione il videoclip “L’Europa che danza”, prodotto da Planet Multimedia e finanziato dall’Assessorato al turismo della regione Calabria e dalla “Fondazione Calabria Film Commission”.

Il videoclip, realizzato sulla base del brano del cantautore Mimmo Cavallaro con un arrangiamento inedito curato dal maestro Diego Basso, noto musicista, discografico e paroliere italiano di fama internazionale, racconta il viaggio in Calabria di Zack Talarico (personaggio immaginario), giovanissimo chitarrista di musica folk originario della zona di Chicago, nipote di Salvatore Talarico, ex bracciante agricolo emigrato dalla sua amata San Giovanni in Fiore per scappare dalla povertà che assaliva la Calabria all’inizio del ‘900, con la speranza di trovare fortuna nella cosiddetta terra dei sogni: gli Stati Uniti d’America.

Il viaggio partirà dall’aeroporto di Lamezia Terme, dove Zack atterra, per poi scoprire finalmente con i suoi occhi i posti meravigliosi e selvaggi raccontati da suo nonno. Ammirerà i suggestivi e maestosi paesaggi silani di Lorica, passando nella selvaggia riserva naturale delle Valli Cupe di Sersale, camminerà tra le tipiche e paradisiache coste calabresi di Crotone, colonia degli antichi greci e fulcro della Magna Graecia, con le sue famose zone turistiche “Le Castella” e Capo Colonna, fino a giungere a Praia a Mare in cui parteciperà da protagonista al concerto di Mimmo Cavallaro.

Domani la presentatrice Gregoraci prenderà parte al videoclip e le registrazioni si concluderanno in piazza della Resistenza a Praia a Mare durante la performance di Mimmo Cavallaro e il suo gruppo. Il protagonista principale del video, sarà interpretato dall'attore Rodolfo Castagna, guidato dalla regia di Giovanni Borigo.

“Terra dei Padri” – conclude la nota - ha l’obiettivo di risvegliare l'amore verso la terra calabra, attraverso una serie di iniziative volte a far rinascere il senso di appartenenza latente dei calabresi sparsi in Italia e nel mondo, richiamandoli alle origini per un turismo di ritorno che possa essere utile anche al nuovo storytelling della Calabria. Una regione che non dimentica le sue radici, una scoperta che guarda al passato per riannodarsi all’inizio di una nuova era.