Michele Mercuri di Lamezia Terme e Edda Maria Sessa di San Lucido saranno tra i cantanti che prenderanno parte ai live di X Factor, il noto talent-show musicale. Si è conclusa ieri sera la prima parte del programma televisivo che in 14 anni ha sfornato decine di talenti che rientrano a pieno titolo nel panorama musicale italiano. Basti pensare a Marco Mengoni, Michele Bravi, Noemi, Francesca Michelin, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e tanti altri.

La prima fase si è conclusa dopo 6 puntate registrate. Migliaia di giovani italiani sono stati provinati cantando davanti ai quattro giudici: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Da giovedì prossimo, invece, i due artisti calabresi parteciperanno alla fase calda dello show, in diretta, nella squadra degli over capitanata da Mika.

Chi è Naip

N.a.i.p (Nessun artista in particolare) è il nome d’arte di Michele Mercuri, originario di Lamezia Terme, che ha stupito tutti e quattro i giudici con la sua prima esibizione. Il brano inedito Attenti al loop è stato sorprendente, dotato della sua loop-machine ha interpretato un pezzo non convenzionale per la musica italiana. La base accennava alcuni accordi di Attenti al lupo di Lucio Dalla però il testo risultava essere completamente diverso ma allo stesso tempo molto ironico e orecchiabile. L’esibizione che ha permesso al lametino di accedere ai live è stata una reinterpretazione di Bandiera Bianca di Franco Battiato, la sua performance sopra le righe ha lasciato a bocca aperta Mika che ha voluto concedergli questa opportunità.

Eda Marì da San Lucido

Eda Marì, acronimo di Edda Maria Sessa, di San Lucido, è una venticinquenne ballerina con una gran passione per la musica. Ha esordito alle selezioni con Male il suo inedito che ha commosso i giudici di X Factor 2020, dimostrando che anche le più deludenti storie d’amore possono trasformarsi in opportunità di fare arte. Nella ultima perfomance ha cantato una cover di La musica non c’è di Coez. Il caratteristico registro grave e il timbro graffiante le hanno permesso di interpretare il pezzo in un modo personale e tutto suo che ha convito il suo giudice che le ha garantito l’accesso alle dirette del programma.