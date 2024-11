Ha sedotto il pubblico di The Voice arrivando ad un passo dalla finalissima. Originario di Bivongi, ma residente da tempo a Bergamo, dove frequenta l’università, Mirco Pio Coniglio ha scelto “Piccola anima” alle Blind Audition e grazie a una performance perfetta ha convinto i giudici. «Prima fai un disco e poi me lo compro» disse Francesco Renga, convincendolo ad entrare nel suo team. «E’ stata un’esperienza formativa da cui ho imparato tanto» spiega il giovane talento, in una pausa del suo live acustico in giro per i locali della Calabria. «Ho un sacco di progetti per il futuro, ma preferisco lasciare l’effetto sorpresa».