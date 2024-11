L'artista originario della cittadina tirrenica porterà il suo repertorio musicale in Piazza Fiume il prossimo 9 agosto

Cinque anni dopo il successo della Legge di Murphy, apripista del primo album Ancora Meglio, Federico Cimini torna nella sua San Lucido per il suo Karaoke Tour in programma la sera del 9 agosto in Piazza Fiume.

Cantautore non convenzionale

Cantautore non convenzionale, con interessanti esplorazioni nella musica indie, Cimini ha da tempo intrapreso una collaborazione con Lo Stato Sociale, ma anche con Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue. Il suo ultimo disco, Pubblicità, il quarto della sua carriera musicale, contiene otto brani dalle interessanti sonorità, con testi validi a tratti carichi di una vena malinconica celata tra le righe dell’ironia.

L'odore del mare

Vive stabilmente a Bologna ma nei suoi brani si coglie l’animo di chi non ha dimenticato i colori e gli odori del mare che ne hanno accompagnato l’adolescenza. Per questo il suo spettacolo è particolarmente atteso. Sarà introdotto dai Santa Teresa Live Band. A seguire dj set di Fabio Nirta.