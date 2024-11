Un live coinvolgente ed emozionante in un viaggio musicale che, partendo dall’Inghilterra dei Beatles, ha riproposto alcuni successi internazionali passando per i classici napoletani, e i più conosciuti brani del loro repertorio. Un inizio col botto per il Kaulonia Music Festival, che su palco dell’auditorium “Frammartino” ha ospitato l’unica data calabrese del tour dei Neri per Caso, la formazione polifonica salernitana nota per le sue esecuzioni a cappella. L’evento è stato organizzato dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con Ama Calabria.

«Lo scorso anno a dicembre abbiamo fatto zero concerti – raccontano – non era mai successo nel corso della nostra carriera, ed è stato veramente difficile per noi. Adesso le vaccinazioni ci hanno consentito di riprendere i nostri spettacoli davanti ad un pubblico, riassaporando momenti di quasi normalità».

In quasi 30 anni di carriera Ciro, Gonzalo, Domenico, Mario, Massimo e Daniele hanno osato riscrivere i canoni dello spettacolo riproponendo temi inediti e famosi in una chiave originale e unica. Particolarmente apprezzato dal pubblico cauloniese un improvvisato bouquet delle più belle melodie del repertorio natalizio.

«La nostra immagine si è consolidata nel tempo grazie ad una popolarità non propriamente tipica di chi propone il nostro genere di musica – dicono – Sicuramente la nostra fortuna è stata la vittoria tra le nuove proposte al festival di Sanremo, e negli anni siamo diventati un punto di riferimento di questo mondo musicale, che è molto vasto. Abbiamo uno zoccolo duro di fans che ci segue da sempre, e di questo siamo molto contenti».