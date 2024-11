È catanzarese, ha 28 anni e una grande amore per la musica. È Mara Cacia vincitrice del premio “Voce e volto televisivo” al concorso di musica nazionale “Je Sò Pazzo” in onore del grande Pino Daniele che dopo numerose audizioni in varie città d’Italia con tantissimi partecipanti divisi per categorie, ha regalato alla giovane catanzarese una immensa emozione. Come in ogni sua edizione, la produzione del concorso, capitanata da Enzo Longobardi e composta da Stephany Falasconi ,Titti Ninni e Valerio Gridelli, si pone come obiettivo quello di valorizzare i nuovi talenti emergenti e metterli a contatto con grandi artisti del panorama musicale italiano affidando il ruolo di giurati a chi ha fatto e continua a fare la storia della musica in Italia nell’ambito delle produzioni, management, distribuzione discografica, avendo in ogni caso collaborato con Pino Daniele.

Il messaggio di Mara

«La più grande emozione è stata quella di poter partecipare nella categoria inediti con il mio brano dal titolo “il mio nemico e la cura” – racconta Mara Cacia - che ho scritto per lanciare un messaggio di forza e coraggio per tutti quelli che ogni giorno vivono “un dramma” , “un momento no”, “un momento di sconforto”, “ un momento nero ” entrando a volte in un tunnel. Ho voluto lanciarlo con il massimo rispetto e con la massima delicatezza, consapevole del fatto che sicuramente “non basta una semplice canzone” per superare momenti cosi forti ma, certa che la "giusta" musica possa essere uno stimolo in più per affrontare al meglio un momento cosi importante. Per me la musica è come una persona sempre presente e fedele e spero perciò che le mie parole possano essere semplicemente una carezza “pura” per chi cerca ogni giorno di ritrovare una nuova luce».

La finalissima

Dunque un’esperienza musicale importantissima per la giovane catanzarese che con il suo brano ha superato le prime audizioni, le semifinali, la finale fino a vincere l’importante premio deciso da una prestigiosa giuria tecnica presieduta dal grande Michele Torpedine, produttore discografico, batterista e manager musicale italiano. «Il premio, consegnatomi da Pasquale Sculco frontman dei Carboidrati, - racconta la Cacia - mi ha permesso di esibirmi nella finalissima del 30 giugno, condotta dalla bravissima Jo Squillo nella città di Fiuggi e verrà pubblicizzato su TgCom, Rete 4, LA 5, Sky. La giuria, presieduta da Torpedine, era composta da Adriano Pennino, Direttore artistico della manifestazione, Fabrizio Palma, Geppino Afeltra, Nello Daniele, fratello del grande Pino Daniele, Silvia Mezzanotte, Michele Pecora, Roger Garth, Mario Luzzatto Fegiz, Maurizio Caridi, Danilo Ciotti, Luca Chiaravalli, Stefania Pilera e Ambra Lombardo. Tanti altri importanti ospiti si sono esibiti durante la serata - aggiunge - come Sonia Addario, Gianmarco Gridelli, Valeria Altobelli, I Carboidrati, Bianca Moccia, I Black Out, Diego Conti, Francesco Cellupica e Le Pink Ladies, pazienti oncologiche che hanno deciso di partecipare alla sfilata “solidal chic” per testimoniare le mille declinazioni di una bellezza che rimane intatta nonostante la malattia, una bellezza differente, nuova, più intensa e consapevole».

Mara Cacia ha iniziato a studiare canto a 13 anni partecipando a vari concorsi e manifestazioni regionali e nazionali, tra tutte il Festival di Castrocaro, Forza Canzone d’Italia nel mondo ideato da Teddy Reno e organizzato dalla Sylvia Pagni Music Center. La serata verrà trasmessa lunedì 29 luglio su Tv Moda Sky canale 180 alle 22.30 e venerdì 2 agosto su Rete 4 dopo i filmissimi.