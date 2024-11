E' quanto emerge dal report dello Studio DeRev. 'La Calabria non è presente su facebook, twitter e youtube'

E' l'Emilia Romagna la Regione più social davanti a Valle d'Aosta, Puglia, Piemonte e Lazio. La Calabria è ultima. È quanto emerge dal report sulle strategie di comunicazione sui social media delle Regioni di DeRev Consulting, startup di strategie digitali, crowdfunding e social media. La Calabria non è presente su Facebook, Twitter e YouTube. Per l'indagine DeRev ha preso in esame pagine e account ufficiali delle regioni, senza considerare quelle dedicate a singole attività.