Dopo dieci anni la showgirl calabrese Roberta Morise torna stasera a condurre L’Eredità su Raiuno in tandem con Flavio Insinna. Fu proprio questo programma, all'epoca del suo debutto condotto da Carlo Conti, a farla conoscere al grande pubblico.

«Sono felice di affiancare Flavio Insinna in queste puntate de L’Eredità, la trasmissione a cui sono molto legata perché ha rappresentato il mio vero debutto televisivo - racconta Roberta -. Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica. È passato tanto tempo, la mia carriera è ricca di belle esperienze e spero di poterne avere altrettante in futuro». Da un anno il suo cuore è tutto per l’imprenditore Giulio Fratini.

Classe '86, nata sotto il sole di Cirò Marina, Roberta guadagnò il titolo di Miss Calabria classificandosi poi quarta alla finale di Miss Italia. Ma il triennio al fianco di Conti, nei panni della “Professoressina” nel popolare programma Rai, diede a Roberta il successo.

In seguito la showgirl ha co-condotto “I migliori anni” sempre accanto a Conti, stregando il pubblico con la sua voce che fu incisa nell'album "E’ soltanto una favola”.

Ospite di punta di format come “La Vita in diretta”, “Uno Mattina”, “Verissimo”, “Gli Oscar della TV”, “Porta a Porta”, dal settembre del 2013 al 2017 è alla guida del programma di Raiuno “Easy Driver” finché nel 2018 approda all'Ariston dove conduce con Cataldo Calabretta il format “L’Italia in Vetrina” per Panorama.it.

Accanto a Dario Vergassola ha condotto su Sky Arte “Sei in un Paese Meraviglioso”. Dal 2018 per due stagioni è stata la conduttrice de “I Fatti Vostri” su Raidue, la popolare trasmissione presentata da Giancarlo Magalli, ideata e diretta da Michele Guardì. A dicembre 2020 ha inciso “A mano a mano” con Pierdavide Carone (etichetta Work Entertainment/distribuzione Artist First), un omaggio dei due artisti per i 70 anni dalla nascita di Rino Gaetano. Lo scorso anno ha fatto parte del cast di “Detto Fatto”, il magazine di Raidue condotto da Bianca Guaccero e, da settembre, è opinionista a “La vita in diretta”, condotta da Alberto Matano.