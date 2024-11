Una kermesse di grandi proiezioni, mostre e incontri

Quattro sezioni per cinque intense giornate sono alcuni dei numeri previsti per l’edizione 4 del Lamezia Film Fest diretto da GianLorenzo Franzì, non una semplice rassegna ma un appuntamento con il cinema d’autore fatto d’incontri, proiezioni e mostre. Tra i nomi della nuova edizione – al Teatro Grandinetti dal 14 al 18 novembre – spicca quello di Abel Ferrara, il regista statunitense che nel 2014 sul nostro Pasolini fece un film, dividendo l’opinione critica, ripercorrendone le ultime ore di vita. Dopo le sorprese le novità. Per la prima volta quest’anno LFF avrà una madrina, Enrica Guidi, protagonista frizzante e scintillante dell’ultimo successo SKY, I Delitti Del BarLume. Insieme alla Guidi altre due bellezze del cinema, Valentina Lodovini e Donatella Finocchiaro, protagoniste, tra le altre cose, di un’esclusiva mostra fotografica – allestita nel piano superiore del Grandinetti - che ne esalta il loro generoso talento consacrandole come due delle più grandi attrici italiane di ultima generazione.

Per il LFF4 si inaugura anche una nuova sessione, “Monoscopio”, a cura dello stesso Franzì, che presenterà una serie di retrospettive dedicate ai grandi ospiti della kermesse, filmografie ragionate per raccontare i protagonisti del cinema italiano che hanno fatto la storia. Spazio al grande cinema con la sezione storica “Esordi d’autore” che premia film e autori di rilievo con la preziosa LIGEIA, riconoscimento realizzato dall’artista Antonio Pujia Veneziano. Non manca l’attenzione per le giovani generazioni e artisti emergenti con “A colpo d’occhio”, sezione curata dal regista lametino Mario Vitale, che ha straordinariamente registrato una corposissima adesione: oltre 180 i corti provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al bando di selezione. Mentre per i cinefili è stata appositamente creata “Visioni notturne”, la parte più sperimentale di LFF che in seconda serata vedrà le proiezioni di film di genere, in un’attenta selezione curata dal critico cinematografico Marco Cacioppo.

!banner!

Il programma

Martedì 14 NOVEMBRE

16.00_LFF 4 evento speciale: i corti della Nadd Academy

16.30_LFF 4-COLPO D’OCCHIO: cortometraggi in concorso

18.00_LFF 4-ESORDI D’AUTORE, incontro con Alessandro Rak

a seguire: Gatta cenerentola, di Alessandro Rak

21.30_LFF 4-MONOSCOPIO: generazione mille euro di massimo venier

23.30_LFF 4-VISIONI NOCTURNE: The addiction di Abel Ferrara

1.00_LFF 4-VISIONI NOCTURNE: Raw, di julia ducournau

Mercoledì 15 NOVEMBRE

16.00_LFF 4-evento speciale: i corti della nadd academy

16.15_LFF 4- evento speciale: L’ULTIMO SOLE DELLA NOTTE, di Matteo Scarfò

a seguire: incontro con l’autore

18.00_LFF 4-ESORDI D’AUTORE, incontro con Valentina lodovini e mauro Uzzeo

a seguire: MONOLITH, di Ivan Silvestrini

21.30_LFF 4-MONOSCOPIO: la giusta distanza, di carlo mazzacurati

23.30_LFF 4-VISIONI NOCTURNE: fratelli, di Abel Ferrara

1.00_LFF 4-VISIONI NOCTURNE ...: operazione paura, di mario bava

Giovedì 16 NOVEMBRE

16.00_LFF 4-COLPO D’OCCHIO: cortometraggi in concorso

18.00_LFF4- ESORDI D’AUTORE incontro con Enrica Guidi e andrea carpenzano

a seguire: LA tombola DEI TROIAI, di Roan Jhonson

21.30_LFF 4- esordi d’autore : tutto quello che vuoi

23.30_LFF 4-VISIONI NOCTURNE: 4:44 last day on earth di Abel Ferrara

1.00_LFF 4-VISIONI NOCTURNE:: ...train to busan , di yeon sang-ho

Venerdi’ 17 NOVEMBRE

16.00_LFF 4-COLPO D’OCCHIO: cortometraggi in concorso

18.30_LFF 4-ESORDI D’AUTORE, incontro con Daniele Coluccini e Matteo Botrugno

a seguire: Il contagio, di Daniele Coluccini e Matteo Botrugno

21.30_LFF 4-MONOSCOPIO: Ma che bella sorpresa, di Alessandro genovesi

23.30_LFF 4-evento speciale: Sergio Beercock live

Sabato 18 NOVEMBRE

16.00_LFF 4-COLPO D’OCCHIO: cortometraggi in concorso

17.30_lff4 - evento speciale: incontro con Rean Mazzone

a seguire: premiazione Associazione UNA, premiazione COLPO D’OCCHIO

18.30_LFF 4-ESORDI D’AUTORE, incontro con Abel Ferrara e Donatella Finocchiaro

a seguire: Andata e Ritorno, di Donatella Finocchiaro

The Driller Killer, di Abel Ferrara

23.30_LFF 4-VISIONI NOTTURNE: Napoli, Napoli, Napoli di Abel Ferrara

1.00_LFF 4-VISIONI NOTTURNE: Non si sevizia un paperino, di Lucio Fulci