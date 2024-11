Online il primo singolo del cantautore catanzarese Pierluigi Grottola. Non mancano i temi sociali

È online il videoclip di Stronza, il primo singolo dell’album da solista del cantautore catanzarese Apo, nome d’arte di Pierluigi Grottola. Ispirandosi alla irriverenza di Paolo Conte e Fred Buscaglione, l’artista ci porta in un’atmosfera retrò carica di leggerezza ed esaltata dall’accompagnamento di un video a fumetti disegnati da Serena Mongelli, le cui tavole in bianco e nero si intermezzano a didascalie che richiamano il cinema muto, con la deliberata intenzione di applicare al montaggio le caratteristiche del linguaggio jazzistico, fatto di anticipi, ritardi, sincopi e controtempi. L'autore del montaggio è Alessio Gioia. Sotto la propria irriverenza, Stronza cela un messaggio sociale che non sfuggirà agli ascoltatori più attenti. Un lavoro variegato e divertente, difficilmente ascrivibile a un solo genere, provocatorio e ironico, e che spazia dall’amore alla spiritualità, dai temi di valore politico-sociale a quelli più leggeri e spensierati.