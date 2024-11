Vibonese sempre più meta di personaggi famosi in questa estate 2018. Se non è difficile imbattersi in vip e personalità del mondo dello spettacolo nei resort più esclusivi della costa, tra le vie e le piazze dei principali centri turistici, oppure sulla spiaggia. Eppure, è quanto è successo questo pomeriggio alla Marina di Zambrone dove ha fatto la sua comparsa Luca Cordero di Montezemolo.

L’ex presidente di Confindustria e della Ferrari, ancorato a pochi metri da riva il suo potente yatch, ha guadagnato a nuoto la riva ed è letteralmente sbarcato tra i villeggianti increduli. Con insospettata nonchalance ha fatto il bagno e si prestato a selfie e foto-ricordo. Il manager, accompagnato da suo figlio, si è poi diretto al Kalafiorita resort dove ha tranquillamente sorseggiato un caffè al bar. Come un turista qualunque. Quindi ha compiuto il percorso inverso tornando a bordo della sua barca, tuttora ancorata al largo della spiaggia di Zambrone.

Ieri l'intera famiglia aveva fatto tappa a Stromboli. Qui, secondo quanto riportato in una lettera pubblicata dal quotidiano on line Dadospia, avrebbe «saltato la fila per la navetta, davanti a decine di persone imbufalite». Celere la risposta della figlia 17enne: «Le navette dell'osservatorio sono private. Ne avevamo prenotata una con giorni d'anticipo».