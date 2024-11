L'attore Gerlando Buzzanca, da tutti conosciuto semplicemente come Lando, se n'è andato quattro giorni fa all'età di 87 anni in un letto di una struttura sanitaria nella quale si trovava ricoverato da tempo. Proprio ieri si sono celebrati i funerali nella chiesa degli Artisti a Roma. Nelle scorse ore sono stati tanti i colleghi dell'attore di origini palermitane a ricordarlo con messaggi di cordoglio. Tra questi, c'è il belvederese Antonio Fulfaro, che con lui ha condiviso il palcoscenico di un teatro per cinque anni.

Il commovente post

Fulfaro, di recente ritornato a Belvedere Marittimo dopo quasi un trentennio passato nella Capitale, ha scritto un lungo post su Facebook: «Oggi non è scomparso un collega - ha scritto l'attore dopo aver appreso la notizia -. Oggi è andato via un amico, una persona perbene, un artista poliedrico. Lando, fammi essere ancora il "tuo papà in scena". Solo una volta, una volta sola poi ti lascio andare - ha detto riferendosi all'esperienza in teatro -. Per una volta fammi sentire sicuro, proteggimi come facevi con tutti noi. Quando abbiamo girato in lungo e in largo la nostra Italia. Guida tu, sono triste e stanco. Continua a raccontarmi storie come facevi nelle lunghe chiacchierate in camerino prima di andare in scena. Le risate che ci facevamo specie quando a Palermo nella scena clou sul finale, suonò il cellulare ad una signora. Abbracciami forte come facesti all'ultima replica della nostra tournée. Ho intrapreso sai Lando la via dell'insegnamento. Insegno teatro a dei giovanissimi al mio paese. Saresti fiero di me. Resta al mio fianco. È un momento difficile. Il virus ci ha fatto perdere tutto. Proteggimi da questo mondo infame. Fa che questa opportunità sia un bene per me. Ho chiesto aiuto al mondo intero ma nessuno ti porge una "mano", nessuno ti viene incontro per sorreggerti se "perdi l'equilibrio e cadi". Il Covid avrebbe dovuto addolcire gli animi e invece ha soltanto incattivito ogni essere umano. Tu eri diverso. Eri buono, generoso fuori e dentro la scena. Veglia su tutti noi e su chi ti ha voluto bene. Un giorno ci incontreremo nuovamente - ha concluso -. Sarà fantastico rivederti. Rip amico. Grazie di tutto».

Il ricordo commosso

Abbiamo incontrato Antonio Fulfaro poche ore più tardi, per raccontare la sua "nuova vita" nel suo paese natio e annunciare la nascita di una nuova compagnia teatrale. A proposito di Lando Buzzanca, ha speso per lui parole dolci, intrise di commozione: «Provo un sentimento di profonda tristezza in questo momento». Poi ha affidato il suo ricordo ai nostri microfoni: «È andato via un pezzo della mia famiglia».