L’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha già incoronato i primi ‘vincitori’ per stile, classe ed eleganza. Parliamo della coppia più irresistibile che ha incantato il pubblico internazionale, ed è quella formata da George Clooney e Brad Pitt, giunti insieme al Lido per presentare con Amy Ryan il film Wolfs - Lupi solitari.

Starlight international Cinema Award

E mentre la Mostra entra nel vivo, si è svolta l’XI edizione dello Starlight international Cinema Award che ha visto assegnare a Cristina Donadio il Premio alla Carriera, a Simona Marchini il Premio Eccellenza Artistica per il Teatro; il premio Migliori attori a Paolo Pierobon e Vanessa Gravina. Premio Speciale a Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud e Premio per la Regia Innovativa per “Katabasis” di Samantha Casella. E ancora: premio miglior film a “Familia” di Francesco Costabile, tra i protagonisti Marco Cicalese (premio rivelazione), in un cast di qualità formato da Barbara Ronchi, Francesco Gheghi e Francesco Di Leva. Il film è tratto da una storia vera (dal libro “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste) sulla violenza di genere. Premio Internazionale a Milad Tangshir, per la Settimana Internazionale della Critica, al film “Anywhere Anytime”.

Ancora una volta c’è un bel tocco d’oro calabrese a Venezia, visto che per l’ennesima volta i riconoscimenti sono stati realizzati dal brand G.B. Spadafora rappresentato in laguna da Peppe Spadafora: «Qui siamo di casa da anni. Il nostro rapporto con Venezia è ormai storico, ma lo è prima di tutto con il cinema internazionale. Negli anni abbiamo premiato Russell Crowe, Richard Gere, Kevin Space, Franco Nero e tanti altri. Ricordiamo anche il prestigioso premio Anna Magnani. Dalla Loren in giù abbiamo avuto l’onore di firmare la carriera dei più quotati divi del cinema. Un modo per far conoscere e apprezzare la nostra terra, la nostra arte».

Lunga la lista delle stelle a Venezia 2024. Per fare qualche nome: Tim Burton, Monica Bellucci, Lady Gaga, protagonista del sequel di Joker; Michael Keaton e Winona Ryder, Joaquin Phoenix; Nicole Kidman con il film Babygirl, Willem Defoe e Jenna Ortega, Pedro Almodovar, Jude Law, Nicholas Hoult Daniel Craig, protagonista di Queer, di Luca Guadagnino, Adrien Brody per The Brutalist.

La Calabria a Venezia con l’attore Iorgi

E c’è un pezzo di Calabria anche nei film di questa edizione della mostra. Lui si chiama Simone Iorgi, giovane attore vibonese, uno dei due protagonisti del film “Labirinti”, di Giulio Donato. Prima mondiale il 5 settembre nelle Giornate degli autori della sezione Confronti.