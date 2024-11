Due le tappe previste al PalaCafiore, dove l’artista presenterà oltre ai suoi grandi successi, i brani contenuti in Made in Italy, ventesimo album e undicesimo di inediti della sua carriera

Conto alla rovescia per il debutto, il prossimo 3 febbraio al PalaLottomatica di Roma, del “Made in Italy – Palasport 2017”, il nuovo tour che porterà Luciano Ligabue nei maggiori palazzetti di tutta Italia.

In questo viaggio previste tappe anche in Calabria per una doppia data a Reggio Calabria. Ligabue sarà in concerto il 20 e il 21 febbraio al PalaCalafiore, dove presenterà oltre ai suoi grandi successi, i brani contenuti in "Made in Italy", ventesimo album e undicesimo di inediti della sua carriera, pubblicato il 18 novembre.

Prodotto da Luciano Luisi, con musiche, testi e arrangiamenti di Luciano Ligabue, ‘Made in Italy’ (Zoo Aperto/Warner Music), anticipato in radio dai singoli “G Come giungla” e “Made in Italy”, è diventato disco di platino dopo una sola settimana (record dell'anno di vendita per un album nella prima settimana di uscita).

«È una dichiarazione d’amore ‘frustrato’ verso il mio Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio (Riko) – dichiara Ligabue a proposito di ‘Made In Italy’ – Si tratta di un vero e proprio concept album (il mio primo) ma è comunque composto di canzoni. Canzoni che godono di una vita propria ma che in quel contesto, tutte insieme, raccontano la storia di un antieroe».

Insieme a Ligabue, in questo disco hanno suonato Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso), Michael Urbano (batteria, percussioni), Massimo Greco (tromba e flicorno), Emiliano Vernizzi (sax tenore) e Corrado Terzi (sax baritono).