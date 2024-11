Venerdì 7 giugno, ore 17, al Centro commerciale "Metropolis" di Rende arriva Giordana Angi. L’artista si esibirà in un mini-live e incontrerà i fan per firmare le copie del suo album “Casa”.

L'artista

Cantautrice di grande talento, la 25enne Giordana Angi è reduce da pochissimi giorni dalla fine della straordinaria esperienza ad Amici 18, il talent show di Canale 5. L’artista di Aprilia ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico. Tutte queste caratteristiche Giordana le ha dimostrate nel suo percorso al talent di mediaset.

I suoi testi spiccano per autenticità e stile, caratteristiche note e apprezzate da grandi artisti come Tiziano Ferro. Il cantante di Latina ha infatti già collaborato con lei in passato e ha scelto 4 tracce co-firmate da Giordana per il suo nuovo album di inediti, Accetto Miracoli, tra i quali la title track del disco e il primo singolo Buona (Cattiva) sorte.

Giordana è in questi giorni impegnata negli instore del suo primo disco, intitolato "Casa" e uscito in tutti i negozi, negli online store e in streaming lo scorso 19 aprile. La produzione artistica del disco è curata da Carlo Avarelli. L’album è uscito per Virgin Records ed è disponibile in formato Cd, LP vinile rosso in tutti i negozi e vinile bianco autografato in esclusiva per Amazon.

Nell’album è presente anche la cover della straziante Formidable del cantautore belga Stromae, legata al suo percorso all’interno del talent. Un percorso fatto di alti e di bassi, di lacrime ed emozioni, culminati con una seconda posizione che già di per sé è un risultato incredibile.