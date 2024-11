Nuova data in Italia per gli Hooverphonic, che saranno presenti nell’incantevole cornice del castello Svevo di Cosenza per il Be Alternative Festival.



La band belga, con alle spalle 8 dischi d’oro e 5 dischi di platino, si esibirà nella città bruzia il prossimo 25 luglio portando dal vivo l’attesissimo nuovo album Looking for stars, progetto che ha sancito il debutto della nuova cantate diciottenne Luka Cruysberghs e il ritorno sulle scene degli Hooverphonic.



Uno dei gruppi più famosi degli ultimi vent’anni, la nuova voce ha portato una brillantezza in più al progetto: Cruysberghs è stata vincitrice di The Voice Of Flanders 2017, portata dal coach Alex Callier, leader e produttore della band. Con la nuova cantante, la band ha deciso di intraprendere un percorso sonoro differente dagli anni passati, conservando la forza espressiva che li ha consacrati nel panorama internazionale e guardando al futuro, tra note sinuose, tonalità intense, territori inesplorati, brani trip-hop, canzoni funky psichedeliche e temi morriconiani.