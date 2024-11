Sale la febbre per il Jova Beach Party, il mega show di Lorenzo Jovanotti che, dopo il successo di tre anni fa, è pronto a tornare a far ballare le spiagge italiane. Tra le tappe del tour, come nel 2019, ci sarà anche l’area Natura Village diRoccella Jonica, pronta ad ospitare circa 60 mila spettatori spalmati su due giornate, il 12 e il 13 agosto. È proprio alla cittadina rivierasca della Locride l’artista toscano ha voluto dedicare una cartolina sulla sua pagina Instagram con i momenti più significativi di quell’indimenticabile 10 agosto 2019, passata alla storia come la notte di San "Lorenzo".

«Fu bellissimo - scrive Jovanotti - io mi ricordo ogni momento di quella festa. Gli amici, gli ospiti (Brunori Sas e Toto Cutugno), il caldo, il sole, il tramonto mozzafiato, la notte magica e la bella sensazione di essere vivi. Una grande festa, ci vediamo tra poco». Mentre la prevendita procede spedita, nelle prossime settimane ci sarà un primo sopralluogo nell’area all’esterno del Porto delle Grazie scelta per allestire lo spettacolo.

Il messaggio di Morandi

Intanto sui social Gianni Morandi manda messaggi al suo amico Lorenzo: «Portami a Roccella» scrive l'eterno ragazzo di Monghidoro. Secca la risposta di Jova: «E me lo chiedi?». Che sia il preludio ad un'ospitata per un remake del duetto già visto sul palco di Sanremo? Mancano ancora quattro mesi, ma il conto alla rovescia è già partito.