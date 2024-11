Le opere dell’artista saranno espose alla Biblioteca civica di Quattromiglia fino al 12 dicembre

Una mostra di pittura per riscoprire il senso di appartenenza al territorio e alle proprie radici. Questo, e molto altro, nelle opere dell'artista Antonio Oliva, in esposizione alla Biblioteca civica di Quattromiglia, fino al 12, a Rende.

«“C'era una volta..." è il titolo della mostra. Sono le tre parole che iniziano per tutti i racconti fantastici – si legge in una nota - e, come in una favola, le tele descrivono con mille colori le atmosfere, i sentimenti e il sublime dei ricordi. Immagini semplici (nella complessità cromatica delle composizioni) e dirette al cuore, rivolte a chi ha vissuto – si legge ancora -l'entusiasmo dei giochi di un tempo e le meravigliose tradizioni calabresi...ma, soprattutto, alle nuove generazioni, con il preciso intento di far scoprire la dimensione ludica dei propri genitori».

Le opere saranno esposte nella sala conferenze della Biblioteca civica, a Quattromiglia di Rende, dalle ore 9:00 alle13:00 e dalle 15:00 alle 19:30.