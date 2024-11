Il presidente della Regione commenta una notizia che da giorni rimbalza sui social network dei calabresi, la voglia del leader degli Aereosmith di portare lo spettacolo rock nella sua terra d'origine, in Calabria.

"Sarebbe per noi un vero piacere che Steven Tyler (..) potesse tornare ancora una volta in Calabria dopo la sua prima visita del 2013, per tenere un concerto a Crotonei, paese d'origine di suo nonno Giovanni". Si dimostra molto informato sulle origini calabresi della star americana il presidente della Regione, eccitato all'idea di ospitare un evento di questa portata.



"Sono estremamente grato a Tyler –conclude il Governatore- per essersi espresso in numerose occasioni a favore della nostra regione che considera in parte anche sua. ln occasione del concerto lo invitiamo a visitare la nostra terra, così ricca di testimonianze storiche, culturali e artistiche con cui creare sinergia per un progetto comune".