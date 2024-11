Buona la prima per la band catanzarese, seguita dalla Esse Emme Musica del promoter Maurizio Senese, che apre il tour 2018 nella perla dello Ionio

Energia allo stato puro al Teatro Comunale di Soverato per la data zero del tour della Vasco Rock Show Tribute Band, gruppo catanzarese che da circa 10 anni porta in giro per la Calabria e non solo i successi della star italiana del rock Vasco Rossi, in molti casi inieme ai musicisti storici di Vasco come Alberto Rocchetti, Maurizio Solieri, Andrea Innesto e Clara Moroni. Un gruppo di amici prima che di artisti, composto da Christian Muccari e Alessandro Bevilacqua alle chitarre, Gianluca Rossiello pianoforte e programmazioni elettroniche, Raffaele Posca alla batteria, Andrea Guastella al basso, con la voce inconfondibile di Massimiliano Iannino. Passione e impegno, queste le qualità della band calabrese che hanno convinto il promoter dei grandi eventi, Maurizio Sense, che da due anni ne cura il management: «questo gruppo ha qualcosa di diverso rispetto agli altri che ho ascoltato nel corso degli anni - afferma Senese - sono ragazzi straordinari sia dal punto di vista artistico che umano, è per questo che ho deciso di intraprendere questo percorso accanto a loro».

«Questo concerto è il risultato di tanto sudore. Abbiamo messo sempre tanta passione in ciò che facciamo per poterci proporre al meglio sul palco - commenta Massimiliano Iannino - questa sera abbiamo presentato al pubblico il concerto che potreremo in giro per le piazze durante l'estate. Ho la fortuna di avere una band eccezionale, della quale sono fiero di eserne il cantante». Lo spettacolo, durato circa due ore, è stato curato in ogni dettaglio creando momenti di grande partecipazione da parte del pubblico.

Rossella Galati